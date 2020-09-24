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24.09.2020 21:47
Рубрика: Экономика

Сбербанк переведет на "удаленку" 50% сотрудников в Москве

Текст: Светлана Ментюкова

Сбербанк принял решение перевести 50% сотрудников на "удаленку" после рекомендаций мэрии Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора, мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы", - сообщили в банке.

В Сбербанке сообщили, что технологические возможности финансово-кредитного учреждения позволят 74 тысячам офисных сотрудников "эффективно работать в удаленном режиме".

Ранее также в ОАО "РЖД" заявили, что в компании большая часть сотрудников работает в удаленном режиме. Также вернуться на удаленный формат работы сотрудников своих офисов попросит X5 Retail Group.

Как сообщалось ранее, в четверг, 24 сентября, стало известно, что от имени мэра Москвы Сергея Собянина крупным предприятиям столицы были направлены письма с рекомендацией частично перевести сотрудников на дистанционную работу. Также в московской мэрии напомнили о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

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