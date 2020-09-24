Задержаны виновные в крушении поезда под Липецком

Транспортная полиция задержала в Липецкой области двух мужчин, устроивших крушение товарного поезда на станции Грязи-Орловские.

Напомним, авария произошла 16 сентября. Как выяснили правоохранители, около 4 часов утра в проходивший по станции грузовой состав с металлоломом забрались двое железнодорожных воров. Они стали сбрасывать металл на насыпь - в общей сложности на земле оказалось более 840 килограммов лома. Но металлическая труба попала между бетонной шпалой и боковой рамой вагона, из-за чего восемь вагонов поезда сошли с рельсов, сообщили в МВД России.

Злоумышленники скрылись, но были найдены - ими оказались неработающие местные жители, уже судимые за кражи. Против них возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Один из фигурантов помещен под стражу, другой отпущен под подписку о невыезде.