По делу о прорыве трубы в отеле "Карамель" подан иск на 15 млн рублей

В Перми начался суд над управляющим мини-гостиницей "Карамель", где в январе этого года погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из потерпевших заявил иск о возмещении морального вреда на сумму 15 миллионов рублей. У него в отеле погибли мать и четырехлетняя сводная сестра.

Подсудимым по этому делу проходит управляющий мини-гостиницей. Он обвиняется по части третьей статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как считают следователи СК РФ, предприниматель произвел перепланировку подвала в пятиэтажке, где оборудовал гостиницу.

Напомним, что ночью 20 января в "Карамели" прорвало магистральную трубу отопления. Из нее вылилось более двухсот тонн горячей воды с температурой 160 градусов.