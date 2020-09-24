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24.09.2020 05:00

Стало известно о третьем этапе оценки иммунитета россиян к COVID-19

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
В России продолжается второй этап исследований по оценке популяционного иммунитета населения к COVID-19. "Российской газете" стало известно, когда начнется третий этап.

Пока же регионы (их 26) постепенно включаются во второй этап. В среду к нему приступила Иркутская область. В регионе эту работу ведет Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока совместно с региональными минздравом и управлением Роспотребнадзора.

Фото: РИА Новости
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Напомним, что первый этап исследований прошел в июле. Были изучены сыворотки крови 2674 жителей области методом иммуноферментного анализа (ИФА). Средний показатель коллективного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 среди жителей Иркутской области составил 5,8 процента. Сейчас в поликлиники по месту жительства приглашены для забора крови те же самые волонтеры, которые были обследованы на первом этапе.

"В рамках данного исследования состав испытуемых не меняется", - сообщил директор противочумного института, профессор Сергей Балахонов. Это предусмотрено в протоколе ВОЗ и в методических рекомендациях Роспотребнадзора и НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге (здесь анализируют данные, полученные из всех регионов, участвующих в исследованиях).

"Это необходимо, - продолжает профессор, - для получения достоверной картины развития эпидемического процесса в регионах и в стране в целом. Также хочу отметить, что через два месяца будет проведен и третий этап исследований все с той же группой волонтеров".

Сергей Балахонов пояснил, что изучаются сыворотки крови добровольцев семи возрастных групп, проживающих на 21 территории региона. Они были выбраны произвольно компьютерной программой, в количестве, пропорциональном населению того или иного района и города.

Медицинская статистика, по словам профессора, экстраполирует результаты исследований волонтеров на все население области. Поэтому важно знать изменения, произошедшие именно в этой группе.

Фото: РИА Новости
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Таким образом, по словам директора противочумного института, исследования сывороток людей, уже имеющих иммунитет по итогам первого этапа, помогут ученым оценить, как долго сохраняются защитные функции организма. А сравнение с предыдущими показателями позволит выяснить, как изменилось количество антител.

Кроме этого, увеличение количества людей, имеющих антитела к COVID-19, покажет в динамике развитие эпидемического процесса в регионах. Эти сведения позволят дать научное обоснование к принятию управленческих решений по профилактике коронавирусной инфекции.

Все исследования проводятся бесплатно. А информацию о своем иммунном статусе участники проекта смогут получить по месту сдачи крови через две недели после процедуры.

Справка "РГ"

На первом этапе, который прошел в июне-августе, обследовали более 74 тысячи человек в 26 регионах. В 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20 процентов, сообщает Роспотребнадзор. Максимальные уровни коллективного иммунитета оказались среди детей от 1 года до 13 лет. А среди представителей разных профессий - у работников здравоохранения и образования.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

В регионах Правительство Роспотребнадзор Правительство Минздрав Международные организации ВОЗ Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область COVID-19. Мы справимся! Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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