В Петербурге коммунальным службам запретили закрашивать граффити

В Петербурге до 1 февраля 2021 года будет введен мораторий на закрашивание граффити, об этом сообщают в аппарате парламентария городского Заксобрания Дениса Четырбока.

Правда, мораторий коснется только тех рисунков, которые не являются экстремистскими. Причем, роль сыграет и качество рисунка, варварские надписи будут закрашиваться, как обычно. Также будут убирать граффити, которые угрожают безопасности, например, рисунки на дорожных знаках, которые могут запутать как водителей, так и пешеходов.

Но высокохудожественные рисунки решено до февраля не трогать. Именно вокруг таких граффити в Петербурге и возникают баталии. Последний скандал - история с граффити-портретом Бродского, который был размещен на стене напротив дома, где жил писатель. Проблема в том, что стена относится к территории школы. Руководство образовательного учреждения поспешило убрать граффити сразу после его появления, чем навлекло на себя гнев почитателей творчества Бродского.

Но если бы администрация школы не убрала рисунок, то штраф бы грозил уже самому образовательному учреждению за то, что допустили несогласованный рисунок.

Сейчас в Петербурге идет работа по созданию типовых конструкций, где безо всяких согласований уличные художники могли бы наносить изображения.