В Сочи с начала года приняли более четырех миллионов туристов

С начала 2020 года Сочи, по предварительным подсчетам, принял более четырех миллионов человек, а со старта летнего курортного сезона его посетили 2,9 миллиона туристов. Об этом сегодня на встрече с участниками Всероссийского форума современной журналистики "Вся Россия - 2020" сообщил мэр Алексей Копайгородский.

- Это позволяет нам зафиксировать факт поэтапного восстановления сочинской экономики и ее дальнейшего развития, - отметил глава города.

Туроператоры и отельеры отмечают стабильно высокий спрос на зимний сезон.

Общая загрузка горных отелей Красной Поляны на новогодние праздники уже составляет 52 процента, а по ряду гостиниц фиксируется выше 95. По словам Копайгородского, такие цифры говорит о том, что сейчас темпы бронирования на зимний сезон примерно в три раза выше, чем в прошлом сентябре.

Несмотря на карантинные ограничения, в Сочи открылись 12 новых объектов размещения.Напомним, в этом сезоне 21 пляж курорта получил международный экологический сертификат соответствия "Голубой флаг", а также на курорте появились новые объекты туристического показа и экологические маршруты.

По данным мэрии, сейчас в Сочи продолжают принимать отдыхающих более 1,4 тысячи только сертифицированных средств размещения.