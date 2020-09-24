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24.09.2020 12:32
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen полностью рассекретил свой первый электрокроссовер ID.4

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen полностью рассекретила электромобиль ID.4 для США и Европы. Он стал первым кроссовером в истории марки на полностью электрической тяге.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Volkswagen ID.4 построен на модульной платформе МЕВ от электрохэтчбека ID.3. SUV получил обтекаемый кузов с отличными аэродинамическими показателями.

Салон имеет 5,3-дюймовый щиток приборов и большой сенсорный экран на центральной консоли. Управление почти всеми функциями осуществляется с помощью сенсорных зон, жестов и голосовых команд. Для дорогих исполнений модели доступны 21-дюймовые колёсные диски, матричная головная оптика IQ, адаптивный круиз-контроль и различные системы активной безопасности.

Продажи Volkswagen ID.4 в Европе начнутся в четвёртом квартале текущего года, в США - в начале 2021 года. На первых порах электрокар будет оснащаться задним приводом с один электромотором мощностью 204 л. с. Аккумуляторная батарея ёмкостью 82 кВт*ч, запас хода на одной зарядке - 402 км. Позже выйдут полноприводные двухмоторные модификации с запасом хода около 500 км.

В базе электрокроссовер стоит от 39 995 долларов, что соответствует 3 050 000 рублей по нынешнему курсу. Стоимость роскошной версии составляет 43 995 долларов (3 350 000 рублей).

Ранее немецкие журналисты раскритиковали новый Volkswagen ID.3 из-за плохой краски и неровных зазоров, но похвалили за динамику.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen