Затонувшую в 1943 году субмарину США нашли в Малакском проливе

Возле тайского острова Пхукет международная группа водолазов нашла затонувшую 22 апреля 1943 года американскую субмарину Grenadier (SS-210). Соответствующие фото и другие доказательства дайверы прислали командованию военно-морской истории и наследия США.

Как сообщает Navy Times, дизель-электрическую подводную лодку в октябре 2019 года обнаружили живущие на острове Пхукет Жан Люк Ривуар и Бенуа Лабори из Франции, а также австралиец Лэнс Хоровиц и бельгиец Бен Рейменантс.

Однако потребовалось около года и шесть погружений, чтобы идентифицировать объект, находящийся на 82-метровой глубине в Малаккском проливе. Стоимость экспедиции составила около 110 тысяч долларов.

Во время похода 21 апреля 1943 года подводная лодка Grenadier была обнаружена и атакована японским самолетом. Получив фатальные повреждения, субмарина была затоплена собственным командиром, а экипаж из 76 человек сдался в плен. Находясь в концлагере четверо американских подводников погибли, а остальные были освобождены после окончания Второй мировой войны. Всего с 1941 по 1945 год флот США потерял 52 субмарины.