Дизайнеру вазовской "десятки" Ярцеву стыдно за решетки BMW

Российский дизайнер Владимир Ярцев, создававший облик десятого семейства моделей Lada, высказался относительно внешнего вида передней части современных моделей BMW.

Ярцев опубликовал в Facebook пост, в котором признался, что ему стыдно за дизайнеров BMW, и показал то, как он видел гипертрофированную решётку автомобилей этой марки 15 лет назад.

В настоящее время Владимир Ярцев проживает в Бельгии и возглавляет собственную студию дизайна. Одной из последних работ Ярцева - лимитированная версия Lada 4x4, которую собираются выпустить в Германии.