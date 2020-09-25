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25.09.2020 10:23
Рубрика: Легковые авто

Дизайнеру вазовской "десятки" Ярцеву стыдно за решетки BMW

Текст: Константин Руссов

Российский дизайнер Владимир Ярцев, создававший облик десятого семейства моделей Lada, высказался относительно внешнего вида передней части современных моделей BMW.

Ярцев опубликовал в Facebook пост, в котором признался, что ему стыдно за дизайнеров BMW, и показал то, как он видел гипертрофированную решётку автомобилей этой марки 15 лет назад.

В настоящее время Владимир Ярцев проживает в Бельгии и возглавляет собственную студию дизайна. Одной из последних работ Ярцева - лимитированная версия Lada 4x4, которую собираются выпустить в Германии.

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#Lada #BMW