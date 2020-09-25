Генштаб: НАТО активизирует свою активность возле границ РФ

Учения НАТО возле российских границ проходят все чаще. При этом Россия настроена на конструктивный диалог с североатлантическим альянсом. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств, после окончания учения "Кавказ-2020". Подводя предварительные итоги учений, он отметил, что этим мероприятием завершается цикл оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил.

По его словам, для решения организационных вопросов и определения состава участников весной состоялись штабные переговоры с военными делегациями иностранных государств.

В июле проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного, Южного военных округов, Воздушно-десантных войск, соединений и воинских частей морской пехоты всех флотов и Каспийской флотилии.

"По ее результатам мы получили объективную картину состояния двух военных округов, Воздушно-десантных войск и морской пехоты после карантинных ограничений. Кроме того, она явилась важным этапом подготовки к предстоящему учению", - сказал он.

Начальник Генштаба отметил, что эта проверка стала самым масштабным мероприятием боевой учебы, проведенным в этом году.

"На большой территории Российской Федерации на 52 полигонах прошли 56 учений различного характера, в которых участвовали 149 755 военнослужащих, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. В целом внезапная проверка показала, что снижения способности Вооруженных Сил решать задачи по предназначению не допущено", - подчеркнул Герасимов.

Говоря об активной фазе учений "Кавказ-2020" он рассказал, что на первом этапе было проведено планирование боевых действий и организовано взаимодействие между воинскими контингентами стран.

На втором этапе подразделения многонациональной группировки войск выполняли учебно-боевые задачи в соответствии с принятыми решениями.

На полигоне проводился розыгрыш эпизодов практических действий в зоне ответственности 58 общевойсковой армии. "В их основу положен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике, а также апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки новые способы действий войск и сил", - отметил Герасимов.

Он рассказал, что на практике был показан новый элемент оперативного построения - мобильный эшелон, работа разведывательно-огневых комплексов, продемонстрированы основные способы уничтожения так называемых "джихад-мобилей". "Что касается действий российских военнослужащих, то могу сказать, что они продемонстрировали высокую боевую выучку и профессионализм. Подробные итоги подведем на разборе под руководством Министра обороны Российской Федерации в октябре текущего года", - подчеркнул он.

Герасимов подчеркнул, что учения "Кавказ-2020" не направлены против других стран и соответствуют российской военной доктрине, которая носит оборонительный характер.

"Минобороны России также придерживается курса, направленного на снижение напряженности в Европе. В связи с этим в 2020 году Вооруженными Силами не проводились крупные учения вблизи границ стран - членов НАТО, а масштабные практические действия войск в рамках учений "Кавказ-2020" намеренно перенесены вглубь страны", - подчеркнул Герасимов.

Вместе с тем он заявил, что боевая учеба войск НАТО вблизи наших границ, имеет явную антироссийскую направленность и количество таких маневров только растет. Например, в ходе учений "Защитник Европы - 2020" предполагалось задействовать более 28 тысяч военнослужащих, 287 танков, 449 бронетранспортеров и 95 вертолетов. Причем ряд эпизодов этих учений, включавших наступательные операции и высадку десанта, планировалось провести в непосредственной близости от российских границ. Реализации этих планов альянса помешало распространение COVID-19.

"Отмечаем рост активности военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников вблизи российских границ. Ранее мы фиксировали, в основном, действия самолетов-разведчиков, но в последнее время возросло количество полетов стратегической авиации", - сказал Герасимов.

Также высокую интенсивность имеют мероприятия оперативной и боевой подготовки военно-морских сил НАТО в акваториях Баренцева, Балтийского и Черного морей.

Герасимов отметил, что рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 км от российских границ. "В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным", - заявил он.

По словам начальника Генштаба, Минобороны РФ всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО и другими странами в интересах обеспечения глобальной и региональной безопасности. Он подчеркнул, что Россия готова развивать военное сотрудничество с соседями и партнерами, в том числе при проведении совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки для решения общих задач противодействия террористическим угрозам.