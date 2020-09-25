Генштаб: НАТО активизирует свою активность возле границ РФ

Новости

Роскомнадзор внес сайт криптобиржи Binance в реестр запрещённых в РФ 18:35
"Атлетико" объявил о переходе Луиса Суареса 18:31
В ВОЗ заявили об отсутствии связи между коронавирусом и похолоданием 18:27
Московские дороги и тротуары в выходные помоют шампунем 18:25
Испытания на втором энергоблоке БелАЭС начались в Островце 18:23
Минфин намерен создать в САР налоговый режим привлекательнее, чем на Кипре 18:09
Глушаков согласовал контракт с "Химками" 17:47
Житель Ленобласти придумал "рабовладельческую ферму" в Пикалево 17:46
Российские десантники, завершив учения "Славянское братство", покидают Беларусь 17:40
Россия возобновит авиасообщение с Чехией в октябре 17:29
Сценарий второго фильма по "Аббатству Даунтон" уже готов 17:28
Стали известны обстоятельства смерти дочери актера Владимира Конкина 17:23
Курс доллара поднялся выше 78 рублей, евро вырос до 91 рубля 17:20
Жителю Сочи дали срок за нарколабораторию в съемной квартире 17:10
Минобороны Сербии подтвердило гибель двух пилотов разбившегося МиГ-21 16:55
В Госдуму внесли проект о льготе для инвалидов и ветеранов на оплату интернета 16:54
У закрытой "Больницы Никербокер" Содерберга появится третий сезон 16:48
На западе Москвы пустят автобусы по компенсационному маршруту 16:42
Из ТЦ "Гелиос" в Королеве эвакуировали 300 человек 16:36
Вышел трейлер "Хода королевы" с Аней Тейлор-Джой 16:36
В ГД назвали последствия инициативы Путина о диалоге с США по безопасности 16:35
Красноярские прокуроры заявили иск о ликвидации "Церкви Последнего Завета" 16:07
Правительство одобрило законопроект об изменении МРОТ с 2021 года 15:54
Власти Москвы вводят резервные койки под COVID-19 15:51
Москвичей предупредили о вечерних пробках 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Гидрометцентр представил прогноз погоды на зиму и весну
Гидрометцентр представил прогноз погоды на зиму и весну
25.09.2020 18:17
Рубрика: Власть

Генштаб: НАТО активизирует свою активность возле границ РФ

Текст: Александр Степанов
Учения НАТО возле российских границ проходят все чаще. При этом Россия настроена на конструктивный диалог с североатлантическим альянсом. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств, после окончания учения "Кавказ-2020". Подводя предварительные итоги учений, он отметил, что этим мероприятием завершается цикл оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил.
Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP
Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

По его словам, для решения организационных вопросов и определения состава участников весной состоялись штабные переговоры с военными делегациями иностранных государств.

Более 40 самолетов за неделю вели разведку у границ России

В июле проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного, Южного военных округов, Воздушно-десантных войск, соединений и воинских частей морской пехоты всех флотов и Каспийской флотилии.

"По ее результатам мы получили объективную картину состояния двух военных округов, Воздушно-десантных войск и морской пехоты после карантинных ограничений. Кроме того, она явилась важным этапом подготовки к предстоящему учению", - сказал он.

Начальник Генштаба отметил, что эта проверка стала самым масштабным мероприятием боевой учебы, проведенным в этом году.

"На большой территории Российской Федерации на 52 полигонах прошли 56 учений различного характера, в которых участвовали 149 755 военнослужащих, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. В целом внезапная проверка показала, что снижения способности Вооруженных Сил решать задачи по предназначению не допущено", - подчеркнул Герасимов.

Говоря об активной фазе учений "Кавказ-2020" он рассказал, что на первом этапе было проведено планирование боевых действий и организовано взаимодействие между воинскими контингентами стран.

Фото: Александр Кушнер
Российские десантники, завершив учения "Славянское братство", покидают Беларусь

На втором этапе подразделения многонациональной группировки войск выполняли учебно-боевые задачи в соответствии с принятыми решениями.

На полигоне проводился розыгрыш эпизодов практических действий в зоне ответственности 58 общевойсковой армии. "В их основу положен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике, а также апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки новые способы действий войск и сил", - отметил Герасимов.

Он рассказал, что на практике был показан новый элемент оперативного построения - мобильный эшелон, работа разведывательно-огневых комплексов, продемонстрированы основные способы уничтожения так называемых "джихад-мобилей". "Что касается действий российских военнослужащих, то могу сказать, что они продемонстрировали высокую боевую выучку и профессионализм. Подробные итоги подведем на разборе под руководством Министра обороны Российской Федерации в октябре текущего года", - подчеркнул он.

Герасимов подчеркнул, что учения "Кавказ-2020" не направлены против других стран и соответствуют российской военной доктрине, которая носит оборонительный характер.

"Минобороны России также придерживается курса, направленного на снижение напряженности в Европе. В связи с этим в 2020 году Вооруженными Силами не проводились крупные учения вблизи границ стран - членов НАТО, а масштабные практические действия войск в рамках учений "Кавказ-2020" намеренно перенесены вглубь страны", - подчеркнул Герасимов.

Фото: Adrian Pingstone/wikimedia
Американский разведывательный самолет пролетел в Грузию через Абхазию

Вместе с тем он заявил, что боевая учеба войск НАТО вблизи наших границ, имеет явную антироссийскую направленность и количество таких маневров только растет. Например, в ходе учений "Защитник Европы - 2020" предполагалось задействовать более 28 тысяч военнослужащих, 287 танков, 449 бронетранспортеров и 95 вертолетов. Причем ряд эпизодов этих учений, включавших наступательные операции и высадку десанта, планировалось провести в непосредственной близости от российских границ. Реализации этих планов альянса помешало распространение COVID-19.

"Отмечаем рост активности военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников вблизи российских границ. Ранее мы фиксировали, в основном, действия самолетов-разведчиков, но в последнее время возросло количество полетов стратегической авиации", - сказал Герасимов.

Также высокую интенсивность имеют мероприятия оперативной и боевой подготовки военно-морских сил НАТО в акваториях Баренцева, Балтийского и Черного морей.

Герасимов отметил, что рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 км от российских границ. "В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным", - заявил он.

По словам начальника Генштаба, Минобороны РФ всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО и другими странами в интересах обеспечения глобальной и региональной безопасности. Он подчеркнул, что Россия готова развивать военное сотрудничество с соседями и партнерами, в том числе при проведении совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки для решения общих задач противодействия террористическим угрозам.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ Россия и НАТО

Главное сегодня

Россия возобновит авиасообщение с Чехией в октябре
Правительство одобрило законопроект об изменении МРОТ с 2021 года
Власти Москвы не планируют закрывать рестораны и кафе
Курс доллара поднялся выше 78 рублей, евро вырос до 91 рубля
В Крыму построят уникальную в России установку опреснения воды
Путин на Генассамблее ООН: Действовать сообща и опираться на принципы международного права
Какие проблемы в российской адвокатуре выявил суд над Ефремовым