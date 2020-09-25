Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

По словам ученого, происходит закономерный процесс - люди вернулись из отпусков и стали активнее передвигаться на транспорте. А школьники и студенты отправились на занятия. Соответственно начали образовываться социальные группы, где возможна более интенсивная передача инфекций.

Осенью уменьшается поступление в организм человека витамина D (группы биологически активных веществ, которые синтезируются у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей). Люди становятся более уязвимы для различных вирусов.

За минувшие сутки в России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Последний раз такое число заболевших было в конце июня. В Москве было выявлено 1560 заболевших. Сегодня же мэр Москвы Сергей Собянин попросил строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте и в общественных местах. Людям старше 65 лет рекомендовано воздержаться от посещений общественных мест. При этом прогулки и занятия спортом на свежем воздухе не запрещаются. Руководителей предприятий мэр попросил по максимуму перевести работников на дистанционный формат деятельности.