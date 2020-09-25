Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Новости

Путин прибыл на военные учения "Кавказ-2020" 14:07
Софи Лорен возвращается в кино спустя 11 лет 13:56
Власти Москвы не будут усиливать проверки магазинов из-за мер по COVID-19 13:54
Путин обратится к участникам форума регионов России и Беларуси 13:48
По шокирующему рассказу Стивена Кинга снимут мультфильм 13:40
Уральские ученые рассказали об испытании второго препарата против COVID-19 13:38
Пермские ученые научились разрушать кислоту, вызывающую камни в почках 13:35
Останкинская телебашня поддержит Всемирный день туризма 13:29
Власти Москвы не планируют закрывать рестораны и кафе 13:17
BIOCAD будет выпускать вакцину Института имени Гамалеи от COVID-19 13:15
На Украине будут следить за пользователями запрещенных российских ресурсов 13:10
В Курганской области экс-главу района обвинили в коррупции 13:08
На Вологодчине убийцы пенсионерок получили длительные сроки 13:04
Меры профилактики COVID соблюдают 98% столичных неторговых организаций 12:53
Сергей Муратов стал сенатором от Курганской области 12:38
Путин встретится с Жээнбековым в Сочи 12:35
Лукашенко предложил Ленинградской области построить совместный морской порт 12:33
В Сербии во время тренировочного полета разбился МиГ-21 12:06
Ученые придумали, как снизить выбросы при выплавке чугуна и стали 11:47
На западе столицы ограничат движение транспорта 11:45
Названы самые востребованные профессии в Москве 11:35
Путин поздравил лидера Южной Кореи 11:31
В Петербурге анонсировали новый температурный рекорд по теплу 11:27
Челябинские врачи провели операцию на глазах ребенка в темноте 11:22
В столице за раскраску метровагонов задержаны двое молодых людей 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
25.09.2020 12:37
Рубрика: Общество

Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Текст: Ольга Игнатова
Увеличение транспортного потока, уменьшение поступления в организм витамина D и восприимчивость людей к инфекциям в осенний период - основные причины роста заболеваемости COVID-19, который отмечается как мире, так и в России. Об этом агентству РИА Новости заявил директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, происходит закономерный процесс - люди вернулись из отпусков и стали активнее передвигаться на транспорте. А школьники и студенты отправились на занятия. Соответственно начали образовываться социальные группы, где возможна более интенсивная передача инфекций.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Роспотребнадзор: В России нет второй волны коронавируса

Осенью уменьшается поступление в организм человека витамина D (группы биологически активных веществ, которые синтезируются у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей). Люди становятся более уязвимы для различных вирусов.

За минувшие сутки в России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Последний раз такое число заболевших было в конце июня. В Москве было выявлено 1560 заболевших. Сегодня же мэр Москвы Сергей Собянин попросил строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте и в общественных местах. Людям старше 65 лет рекомендовано воздержаться от посещений общественных мест. При этом прогулки и занятия спортом на свежем воздухе не запрещаются. Руководителей предприятий мэр попросил по максимуму перевести работников на дистанционный формат деятельности.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Косачев: Санкционное "правосудие" США действует без суда и следствия
За сутки в России подтверждено 7212 случаев COVID-19 в 84 регионах
В Пенсионном фонде напомнили о завершении оформления выплат на детей
ЦУМ оштрафован более чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Греция предложила России возобновить авиасообщение с 1 октября
Будет ли введен новый карантин из-за коронавируса
В России изменились правила приема детей в школы