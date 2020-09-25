Глушаков согласовал контракт с "Химками"

Бывший полузащитник "Локомотива", "Спартака" и "Ахмата" Денис Глушаков продолжит карьеру в подмосковных "Химках".

В пятницу стало известно о том, что бывший футболист сборной России Денис Глушаков договорился о контракте с футбольным клубом "Химки". Как сообщает "Чемпионат", сторонам удалось уладить вопросы по контракту, и 26 сентября Глушаков даст окончательный ответ.

Ранее стало известно о том, что 33-летний футболист уже вел переговоры о переходе в подмосковный клуб, однако тогда, по данным СМИ, сторонам договориться не удалось. До нынешнего сезона Глушаков выступал за грозненский "Ахмат", контракт истек минувшим летом.

Ранее стало известно о том, что новым главным тренером "Химок" стал Игорь Черевченко, а пост генерального директора занял Сергей Анохин. Химчане после восьми туров набрали 3 очка и идут на предпоследнем месте в турнирной таблице.