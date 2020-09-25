Jeep выпустит юбилейные версии внедорожников

В 2021 году Jeep отметит 80-летний юбилей. В честь этого события компания представила лимитированную серию моделей 80th Anniversary Edition.

Юбилейные внедорожники Grand Cherokee и Wrangler, а также кроссоверы Renegade, Compass, Cherokee и пикап Gladiator получили оригинальные колёсные диски, шильдики с названием версии, чёрную отделку кресел, 8,4-дюймовый тачскрин со встроенной навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Автомобили Jeep с приставкой 80th Anniversary Edition будут доступны в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Товарные экземпляры поступят к дилерам марки в конце текущего года или в начале следующего года. Более подробная информация о лимитированной серии будет опубликована ближе к старту продаж.

Ранее Jeep продемонстрировал концепт модели Wagoneer с семью дисплеями в салоне. Новый премиальный внедорожник увидит свет в 2021 году.