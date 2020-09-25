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25.09.2020 17:38
Рубрика: Digital

Когда Apple снизит комиссию для разработчиков приложений в App Store

Текст: Иван Черноусов
Epic Games, Spotify и Tinder создали организацию по борьбе за справедливые условия для всех приложений в магазине App Store. О том, есть ли у такой организации шансы разрушить монополию яблочников, "РГ" рассказали эксперты.
Фото: EPA/RITCHIE B. TONGO Фото: EPA/RITCHIE B. TONGO
Фото: EPA/RITCHIE B. TONGO

"Коалиция будет обрастать новыми игроками, потому что на рынке кризис, и та комиссия, которую Apple берет (да и не только Apple, но и Google, там просто более свободная история), безусловно, высока, - считает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - В итоге давление на "яблочников" завершится несколькими принципиальными вещами".

Фото: Павел Дуров/ВК
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По мнению эксперта, в самом компромиссном и выгодном для Apple варианте компания установит некую шкалу, и комиссия будет 15%, в том числе и для новичков App Store, то есть не будет первого года и 30%. Однако, если Apple проиграет битву, появится возможность установки приложений не только из App Store. "По сути, компанию заставят открыть свою экосистему, но я не думаю, что это произойдет быстро, а затянется на несколько лет. А вот снижение комиссии мы скорее всего увидим либо в конце этого года, либо в начале следующего года - и это будет движение компании в сторону разработчиков", - полагает аналитик.

Муртазин считает, что давление на яблочников усиливается и со стороны других компаний, просто оно не настолько заметное. "На Apple давят не только разработчики, но и антимонопольные органы различных государств, Конгресс США. И рассматривать проблему нужно в комплексе", - уверен он.

IT-эксперт Александр Баулин полагает, что "Коалиция за справедливые условия для всех приложений" сможет повлиять на Apple только в том случае, если в нее войдут компании, капитализация которых сравнима с "яблочниками" - Google, Facebook и так далее. "Если Google сделает более привлекательные условия для разработчиков, то купертиновцы могут пересмотреть свои условия. Причем просто нулевая комиссия не поможет, сейчас пользователи Apple суммарно платят больше, чем пользователи Google, которых в 10 раз больше", - отмечает специалист.

"Инициативы антимонопольных органов разных стран рано или поздно повлияют на политику Apple в части подходов к ценообразованию и взаимоотношений с разработчиками ПО, - уверен Николай Добровольский, старший вице-президент Parallels. - Вероятнее всего, существующие для партнеров условия будут скорректированы. Преимущество Apple в экосистеме, созданной компанией и лояльной аудитории пользователей по всему миру. С другой стороны, история знает массу примеров, когда, имея долю рынка в 80-90%, бренды постепенно склонялись под натиском новых идей и технологий".

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