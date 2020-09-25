На продажу выставлены редкие спорткары Lada за 1,6 млн рублей

На "Авито" появилось объявление о продаже в Москве трёх спортивных прототипов Lada Revolution. Стоимость автомобилей договорная - от 1 300 000 до 1 600 000 рублей.

Гоночные болиды, собранные в 2006 году, представлены в синем, жёлтом и красном цветах. Lada Revolution с приводом на заднюю ось оснащается 165-сильным бензиновым двигателем ВАЗ-21086-29 объёмом 1,6 литра. Мотор работает в паре с шестиступенчатой секвентальной механической коробкой передач ТМС 745.

До 100 км/ч Lada Revolution разгоняется за 5 с. Снаряженная масса составляет 640 кг. Дорожный просвет регулируется до 100 мм. Тормозная система с вентилируемыми дисками имеет спортивный механизм AP Racing.

Как отмечается в объявлении, машины продаются любителям автоспорта, владельцам частных музеев и коллекций. Экземпляры "боевые" и готовы к соревнованиям.

Впервые Revolution представили в 2003 году. Родстер изготовлен тольяттинской фирмой Lada Sport из стального каркаса и панелей из алюминия и стеклопластика. Автомобили принимали участие в национальной гоночной серии АвтоВАЗа (НГСА), проводившейся в России в 2004-2008 годах. В 2008 году проект Lada Revolution свернули. Всего было выпущено несколько десятков машин.

Кстати говоря, в прошлом году первый в серии гоночный родстер Lada Revolution вернули в заводской музей.