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25.09.2020 13:04
Рубрика: Российский автопром

На продажу выставлены редкие спорткары Lada за 1,6 млн рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.avito.ru Фото: www.avito.ru
Фото: www.avito.ru

На "Авито" появилось объявление о продаже в Москве трёх спортивных прототипов Lada Revolution. Стоимость автомобилей договорная - от 1 300 000 до 1 600 000 рублей.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Гоночные болиды, собранные в 2006 году, представлены в синем, жёлтом и красном цветах. Lada Revolution с приводом на заднюю ось оснащается 165-сильным бензиновым двигателем ВАЗ-21086-29 объёмом 1,6 литра. Мотор работает в паре с шестиступенчатой секвентальной механической коробкой передач ТМС 745.

До 100 км/ч Lada Revolution разгоняется за 5 с. Снаряженная масса составляет 640 кг. Дорожный просвет регулируется до 100 мм. Тормозная система с вентилируемыми дисками имеет спортивный механизм AP Racing.

Как отмечается в объявлении, машины продаются любителям автоспорта, владельцам частных музеев и коллекций. Экземпляры "боевые" и готовы к соревнованиям.

Впервые Revolution представили в 2003 году. Родстер изготовлен тольяттинской фирмой Lada Sport из стального каркаса и панелей из алюминия и стеклопластика. Автомобили принимали участие в национальной гоночной серии АвтоВАЗа (НГСА), проводившейся в России в 2004-2008 годах. В 2008 году проект Lada Revolution свернули. Всего было выпущено несколько десятков машин.

Кстати говоря, в прошлом году первый в серии гоночный родстер Lada Revolution вернули в заводской музей.

Фото: www.avito.ru
#Lada