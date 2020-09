На YouTube появился новый клип Мэрилина Мэнсона с Норманом Ридусом

Это вам, конечно, не Моргенштерн и вообще не контент для поколения TikTok, поэтому до миллионов просмотров пока далековато, но событие однозначно немаловажное. На YouTube появился новый клип Мэрилина Мэнсона на песню Don't Chase The Dead с недавнего альбома We Are Chaos.

Помимо самого Брайана Хью Уорнера в видео снялся ещё один не последний человек из мира шоу-бизнеса - Норман Ридус ("Ходячие мертвецы", Death Stranding). Хотя неочевидно ключевая роль всё-таки досталась нынешней пассии исполнителя - американскому фотографу Линдси Усич.

Выглядит всё, как и полагается в случае с Мэнсоном, одновременно и стильно, и китчево-пёстро, и жутковато - с линчевской автомобильной поездкой, психоделической цветокоррекцией, обильным блюром и кровавой поножовщиной.

Отдельно отметим уже традиционную высадку "русского десанта" в комментариях к ролику.