Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.09.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Новый электрический кроссовер Volkswagen раскупили за один день

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Полностью рассекреченный накануне электрокроссовер Volkswagen ID.4 раскупили за сутки. Ограниченную партию модели с приставкой 1st Edition заказали жители США.

Фото: REUTERS
Владельцы Tesla лишились доступа к машинам из-за сбоя в приложении

Как сообщает Insideevs, сайт немецкой компании не справился с наплывом посетителей и некоторое время было невозможно оформить заказ на ID.4. Когда специалисты восстановили доступ, оказалось, что электромобили в версии 1st Edition полностью распроданы - с момента официальной премьеры модели не прошло и суток.

Volkswagen ID.4 1st Edition стоит от 43 995 долларов, что соответствует 3 350 000 рублей по нынешнему курсу. Поставки товарных электрокроссоверов запланированы на начало следующего года. Для предзаказа необходимо было внести сумму в размере всего 100 долларов (7 700 рублей).

ID.4 предлагается с один электромотором и задним приводом, а также с двумя электромоторами и полным приводом. Первый вариант оснащается агрегатами мощностью 148, 175 и 204 л. с. соответственно, мощность второго достигает 306 л. с. Запас хода - от 360 до 500 км в зависимости от комплектации.

В Европе продажи Volkswagen ID.4 стартуют уже в четвёртом квартале 2020 года. Электрокар будут выпускать на заводе в Цвиккау (Германия). В 2022 году производство модели локализуют в США.

#Volkswagen