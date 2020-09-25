Новый электрический кроссовер Volkswagen раскупили за один день

Полностью рассекреченный накануне электрокроссовер Volkswagen ID.4 раскупили за сутки. Ограниченную партию модели с приставкой 1st Edition заказали жители США.

Как сообщает Insideevs, сайт немецкой компании не справился с наплывом посетителей и некоторое время было невозможно оформить заказ на ID.4. Когда специалисты восстановили доступ, оказалось, что электромобили в версии 1st Edition полностью распроданы - с момента официальной премьеры модели не прошло и суток.

Volkswagen ID.4 1st Edition стоит от 43 995 долларов, что соответствует 3 350 000 рублей по нынешнему курсу. Поставки товарных электрокроссоверов запланированы на начало следующего года. Для предзаказа необходимо было внести сумму в размере всего 100 долларов (7 700 рублей).

ID.4 предлагается с один электромотором и задним приводом, а также с двумя электромоторами и полным приводом. Первый вариант оснащается агрегатами мощностью 148, 175 и 204 л. с. соответственно, мощность второго достигает 306 л. с. Запас хода - от 360 до 500 км в зависимости от комплектации.

В Европе продажи Volkswagen ID.4 стартуют уже в четвёртом квартале 2020 года. Электрокар будут выпускать на заводе в Цвиккау (Германия). В 2022 году производство модели локализуют в США.