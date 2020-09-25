На западе Москвы пустят автобусы по компенсационному маршруту

С 26 сентября по 5 октября закрывается участок Арбатско-Покровской линии московского метрополитена от станции "Молодежная" до "Парка Победы". Для пассажиров организуют компенсационный маршрут КМ. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Бесплатные автобусы поедут от метро "Молодежная" через станции "Кунцевская" и "Славянский бульвар" до "Парка Победы". С 5:00 до 1:55 на линии будут курсировать 132 машины особо большого класса с интервалами в часы пик около одной минуты и в районе двух минут в течение дня. Время в пути составит до 35 минут.

Кроме того, у закрытых станций метро будут дежурить сотрудники Транспортного комплекса Москвы, которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус.

Напомним, что станции "Кунцевская" и "Славянский бульвар" закроются для строительства Большой кольцевой линии метро. Поезда Арбатско-Покровской линии будут курсировать только между "Молодежной" и "Парком Победы". В обычном режиме Московский метрополитен возобновит работу во вторник, 6 октября.