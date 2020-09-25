Сына брянского вице-губернатора обвинили в смертельном ДТП

Брянские следователи предъявили 33-летнему Максиму Резунову обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Он задержан.

- Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого. Суд по этому поводу состоится завтра, - сообщил "РГ" представитель регионального управления СКР Александр Афонин.

Напомним, 33-летнему Максим Резунов в ночь на 18 сентября стал участником ДТП, в котором погиб человек. Volkswagen Touareg Резунова врезался в малолитражку, остановившуюся на светофоре. Удар был такой силы, что Toyota сложилась пополам. Ее водитель получил тяжелую черепно-мозговую травму и три дня спустя умер в больнице. Водитель Volkswagen пытался сбежать с места аварии, а когда его поймали полицейские, отказался проходить освидетельствование на алкоголь.

В тот же день, когда умер в больнице водитель, а следователи готовили документы о переквалификации уголовного дела против Резунова на более тяжелую статью, подал в отставку отец Максима, вице-губернатор Брянской области Александр Резунов. Он попросил прощения у семьи погибшего.