Возможного убийцу девочки в Бору заподозрили еще в одном преступлении

Мужчина, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Борском районе Нижегородской области, причастен к совершению еще одного убийства в тот же день. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, 24 сентября днем в доме по улице Державина в городе Бор подозреваемый поссорился с 46-летней местной жительницей, избил ее и ударил молотком по голове. От полученных повреждений женщина скончалась.

Вечером того же дня мужчина встретил на автобусной остановке дочь своей бывшей сожительницы, отвел ее в безлюдное место и задушил, после чего скрылся с места преступления. Сегодня утром 34-летнего подозреваемого задержали.

В СК уточнили, что девочка была знакома с подозреваемым. Несколько месяцев назад ее мать отношения с этим мужчиной прекратила.

Сейчас идет допрос подозреваемого в двойном убийстве. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина уже был неоднократно судим за совершение преступлений различной степени тяжести. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве двух лиц и в убийстве малолетнего.