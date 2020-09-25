Более 23 тысяч граждан Украины посетили Крым за курортный сезон

Из более чем 31 тысячи человек, приехавших в Республику Крым через государственную границу на севере полуострова с июня по сентябрь 2020 года, - около 23 тысяч граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по РК.

- За курортный сезон, в июне-августе, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в пунктах пропуска через госграницу на выезд и въезд в РФ оформили свыше 60 тысяч человек и около 2000 автомобилей, - отметили в пограничном управлении. - Наиболее интенсивный пассажирский и транспортный поток в указанный период пришелся на пункт пропуска Джанкой.

Вместе с тем пограничники отмечают уменьшение пассажирского и автомобильного трафика в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Напомним, в середине июня 2020, когда в Крыму началась отмена ограничений, связанных с режимом повышенной готовности, возвращающихся на полуостров помещали в обсерватор. Потом же, с 22 июля, от них потребовали обязательной сдачи тестов на коронавирус и обязательного сообщения их результатов в Роспотребнадзор.

На нынешней неделе руководитель регионального управления Роспотребнадзора по РК Наталья Пеньковская сообщила, что только у 13 процентов въезжающих в Крым с территории Украины есть результаты теста на COVID-19. Всем остальным выписывают предписание о прохождении исследования на наличие коронавируса на территории Крыма. Но лишь 67 процентов из них уведомляют о результатах санитарных врачей в положенные сроки. На остальных составляют протоколы органы МВД.

Пограничное управление напомнило, что сейчас в России по-прежнему сохраняются ограничения при пересечении государственной границы. Однако согласно распоряжению правительства РФ от 2 сентября 2020 года № 2236-р граждане РФ теперь могут неоднократно выезжать за рубеж к членам семьи (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям, а также неоднократно выезжать за рубеж к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (членам семьи, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам), опекунам и попечителям. Аналогичный порядок въезда в РФ предусмотрен и для иностранных граждан.