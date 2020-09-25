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25.09.2020 10:51
Рубрика: Общество

В Крыму построят уникальную в России установку опреснения воды

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В поселке Николаевка Симферопольского района построят уникальную в России установку опреснения воды. Об этом на совещании о ситуации с водоснабжением Симферополя сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам в течение двух недель федеральные органы власти намерены подготовить доклад президенту России с обоснованием строительства на полуострове опреснительной установки по предложению Минпромторга РФ.

Фото: iStock
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- Установка будет строиться в поселке Николаевка на берегу моря, с водозаборами на протяжении 30 километров, - рассказал глава региона. - Таких проектов никто никогда не реализовывал в нашей стране. По сути впервые в истории здесь это будет сделано.

Также Аксенов сообщил, что крымские власти заявили в федеральное правительство программу строительства очистных сооружений в селе Укромном Симферопольского района, которые бы позволяли очищать воду из реки Салгир, чтобы после очистки подавать ее через Северо-Крымский канал в Межгорное водохранилище. Глава Крыма уточнил, что ежедневно в Салгир попадает 70 тысяч кубометров канализационных стоков, из-за чего степень загрязнения воды оказывается "в тысячу раз выше нормы".

- Такого тоже нигде не проводилось, - подчеркнул руководитель республики. - Гарантирую, из этой ситуации выйдем с честью.

Ранее министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев заявил, что пока в России нет компаний, которые могли бы построить предприятие опреснения с большой производительностью.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Мощность установок, построенных в соседних странах, например, в Казахстане, составляет всего 20 тысяч кубометров воды в сутки, - сказал он. - И только сейчас там приступают ко второй очереди, рассчитанной на 40 тысяч кубометров. В то же время в Геленджике сейчас приступили к разработке проектно-сметной документации такого предприятия на 10 тысяч кубометров. По предварительной оценке, для обеспечения водой только Симферополя сама площадка будет стоить около 20-30 миллиардов рублей. Подвоз воды и утилизация отходов увеличит стоимость проекта, ведь установку необходимо строить вблизи моря. Безусловно, тема строительства опреснительных станций перспективная, но она не даст нам быстрых и оперативных решений - завтра или через месяц опресненную воду.

Напомним, в Симферополе введены графики подачи воды: в большинстве микрорайонов города вода подается утром и вечером по несколько часов. По прогнозам премьер-министра Совмина РК, Юрия Гоцанюка, ограничения водоснабжения могут продлиться в Крыму до марта. На днях генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что из-за продолжающейся в сентябре засухи объем накопленной в водохранилищах Симферополя воды продолжает сокращаться.

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