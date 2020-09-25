Уральские ученые рассказали об испытании второго препарата против COVID-19

Ученые Центра фармацевтических и химических технологий УрФУ тестируют новый препарат против коронавируса вместе со специалистами Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН. Об этом "РГ" рассказал академик Валерий Чарушин.

Это лекарство - усовершенствованный аналог действующего препарата против COVID-19 (изначально предназначался для борьбы с гриппом), разработки которого на Урале велись более десятка лет. Новинка же находится сейчас на второй стадии клинических испытаний, то есть проходит проверку на больных (все испытания начались в мае 2016 года).

- Его безопасность применения выше, чем у прочих препаратов для борьбы с РНК-вирусами, куда входит и COVID-19. Но главное, по мнению наших медицинских партнеров, это - ориентировать лекарство под конкретное заболевание. Ведь одно и то же соединение не поможет избавиться сразу от нескольких болезней, - считает Валерий Чарушин.

Уникальность препарата (по сравнению с уральским предшественником, клинические испытания которого завершились в Китае), в другом сырье и молекулярной структуре: они позволяют воздействовать на вирус более эффективно. Пока исследования идут внутри региона.

Напомним, что первый препарат против коронавируса разрабатывали совместно с УрФУ научные сотрудники множества институтов, включая Санкт-Петербургский. Валерий Чарушин отметил: сейчас ученые договариваются о проведении его испытаний в Южной Африке - этим заинтересовалась местная фармацевтическая компания.

Между тем

- Ученые института оргсинтеза и вуза занимаются производством не только лекарств для борьбы с пандемией. В центре идет работа над целой линейкой противоопухолевых и противодиабетических препаратов, - сообщил "РГ" ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Недавно два уральских проекта выиграли крупный грант Минобразования, войдя в сорок лучших по стране. Первый - по математическому моделированию распространения инфекций (в том числе - коронавируса), и второй - по медицинской химии, который направлен на лечение социально значимых инфекций трех групп: противобактериальных, противоопухолевых и нейрокогнитивных заболеваний.

Кстати

За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 137 новых случаев COVID-19. Общее количество выявленных зараженных, таким образом, составляет 28436. Так же за сутки выписано 65 человек (общее число вылеченных достигло 21455). "Зарегистрировано две смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев за все время пандемии 589", - передает оперштаб.