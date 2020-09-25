Вакцинацию против COVID-19 могут включить в календарь прививок

"Вакцинация против коронавирусной инфекции - должна войти в Национальный календарь", - сказал он.

Чуланов также рассказал, что в правительстве рассматривается стратегия по развитию иммунопрофилактики населения до 2035 года. Планируется, что в Национальный календарь также войдет вакцинация против гемофильной инфекции всех детей, а не только групп риска. Также в него включат прививки от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции, рост заболеваемости которой отмечается в последнее время. По его словам, важно внедрение четырехвалентной вакцины против гриппа и ревакцинации против коклюша.

Главный инфекционист пояснил, что критерием для внесения изменений в календарь прививок всегда становятся эпидемиологическая ситуация, социальная значимость проведения вакцинации, наличие эффективной тактики иммунизации против конкретной инфекции, а также доступность качественной и безопасной вакцины в стране. Имеет значение и финансов-экономическое обоснование той или иной прививочной кампании. При этом он подчеркнул, что в дальнейшем планируется максимально широкое применение комбинированных вакцин, которые позволяют снизить инъекционную нагрузку на организм.

По словам члена комиссии Госдумы по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, финансирование вакцинопрофилактических мероприятий в стране на следующий год планируется в размере 22,5 млрд рублей. Он пояснил, что пока проект Федерального закона о бюджете не внесен в Государственную Думу, однако основные параметры уже известны.

"Я абсолютно уверен, что те параметры, которые были заложены на вакцинопрофилактику, останутся. Эти статьи должны быть защищены", - отметил он.