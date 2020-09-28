В Дагестане задержали сотрудника колонии, откуда сбежали заключенные

В Дагестане задержан сотрудник исправительной колонии № 2, из которой сбежали шестеро осужденных.

Как сообщает республиканское управление СК РФ, речь идет о мастере производственного участка, на территории которого злоумышленники смогли вырыть подкоп.

Действия задержанного квалифицированы как превышение должностных полномочий. Ему уже предъявлено обвинение, а уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел.

Также сообщается, что устанавливаются другие виновные, которые могут быть привечены к уголовной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что шестеро заключенных совершили побег, используя вырытый подземный ход. После этого было возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками колонии.