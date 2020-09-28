Зрительница помирилась с театром после удара флейтой Данилы Козловского

Малый драматический театр - театр Европы заключил мировое соглашение со зрительницей, которая получила травму от удара флейтой по голове. Условия мирового соглашения стороны решили не оглашать, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, несколько недель назад зрительница подала в суд на театр. Петербурженка заявила, что получила травму во время спектакля "Гамлет" с Данилой Козловским в главной роли. Женщину ударило металлической флейтой, которую держал в руках актер.

Петербурженка полторы недели провела на больничном, а потом подала иск к театру. Она просила вернуть ей 8 тысяч за билет, неустойку, сумму утраченного заработка, а также выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба.

В театре заявили, что с петербурженкой неоднократно связывались и приносили ей извинения, а сам Данила Козловский послал пострадавшей букет цветов.

Сама женщина указала в своем исковом заявлении, что представители театра на нее не выходили.

Точку в этой истории мог поставить сам Козловский, его вызвали на заседание Куйбышевского районного суда, но он не явился.

Тем не менее, раз мировое соглашение заключено, то конфликт можно считать исчерпанным: суд прекратил производство по данному делу.