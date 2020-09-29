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Рубрика: Общество

Спрогнозирован пик заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в России

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Пик госпитализаций пациентов с COVID-19 в России придется на вторую половину октября. В начале ноября ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Такое мнение высказал эксперт по статистике и моделированию Агаси Тавадян. По его словам, анализ получаемой информации указывает на то, что через 2-3 недели число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 начнет снижаться.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Также Тавадян заявил, что строгий карантин не поможет кардинально изменить ситуацию. Маски однозначно лучше. "Чтобы строгие меры изоляции были эффективны, их должны соблюдать 80% граждан. Этого добиться сложно", - цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее академик РАН Виктор Малеев заявил, что число новых случаев коронавирусной инфекции продолжит еще некоторое время расти. На плато страна выйдет в начале октября, а потом начнется постепенное снижение.

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