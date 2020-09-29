Спрогнозирован пик заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в России

Пик госпитализаций пациентов с COVID-19 в России придется на вторую половину октября. В начале ноября ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Такое мнение высказал эксперт по статистике и моделированию Агаси Тавадян. По его словам, анализ получаемой информации указывает на то, что через 2-3 недели число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 начнет снижаться.

Также Тавадян заявил, что строгий карантин не поможет кардинально изменить ситуацию. Маски однозначно лучше. "Чтобы строгие меры изоляции были эффективны, их должны соблюдать 80% граждан. Этого добиться сложно", - цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее академик РАН Виктор Малеев заявил, что число новых случаев коронавирусной инфекции продолжит еще некоторое время расти. На плато страна выйдет в начале октября, а потом начнется постепенное снижение.