Great Wall представила премиум-кроссовер со встроенным детским креслом

Обновленный кроссовер Wey VV6 получит встроенное детское кресло. Автомобиль с таким аксессуаром представлен на Пекинской автовыставке.

Wey - премиальный суббренд корпорации Great Wall. Кроссоверы ярко выглядят, оснащаются мощными бензиновыми или гибридными силовыми установками и имеют, казалось бы, все современные опции и системы безопасности. Но новый VV6 призван стать одним из самых безопасных автомобилей в мире для детей.

В частности, у него будет система мониторинга движения на втором ряду - в случае, если оставленный в салоне спящий ребенок внезапно проснется, сигнал об этом моментально будет передан водителю. А еще - так называемая "умная" кабина с системой плазменной очистки воздуха и встроенное в сиденье второго ряда детское кресло. Оно рассчитано на вес до 36 кг - то есть, использовать его сможет ребенок лет до 12-ти. Как пишет Autohome, детское кресло состоит из подушки сиденья, подлокотников, ремней безопасности с двумя направляющими и подголовника.

Строго говоря, Wey VV6 2021 модельного года уже был представлен в июне и даже продается в Китае по цене от 148 до 175 тысяч юаней. Это эквивалент 1,7-2 млн рублей. Однако детское кресло получит некая новая комплектация, которой у дилеров пока нет. Вероятно, она окажется дороже остальных.

Напомним, Wey VV6 предыдущего образца может встать на конвейер тульского завода Haval. Ранее в Great Wall не исключали, что выведут этот суббренд на российский рынок. Один из кроссоверов недавно заметили на территории предприятия в Узловском районе.