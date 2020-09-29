НАСА: Астронавты не смогли установить причину утечки воздуха на МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило, что находящимся на МКС астронавтам не удалось установить причину утечки воздуха.

В минувшие выходные экипаж Международной космической станции был изолирован в российском сегменте для решения возникшей проблемы. Был проведен еще один тест. "Пока нет никаких четких данных о том, где находится утечка. Мы проанализируем информацию и продолжим работу", - рассказал представитель НАСА Грег Дорт. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, еще в августе этого года стало известно, что приборы российского сегмента МКС зафиксировали изменения, которые могут угрожать жизни и здоровью космонавтов.