В Дагестане задержан родственник одного из сбежавших заключенных

В Дагестане сотрудники следственного комитета задержали родственника одного из шести сбежавших из колонии №2 заключенных. Его подозревают в том, что он участвовал в организации побега и оказывал осужденным различную помощь.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 313 УК РФ "Пособничество в совершении побега из места лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

Розыск беглецов продолжается. За информацию о местонахождении сбежавших преступников объявлена награда в размере одного миллиона рублей.

Напомним, 22 сентября из исправительной колонии №2 в поселке Шамхал Махачкала бежали шесть человек, осужденных за торговлю наркотиками, контрабанду и убийство. Заключенные прорыли из производственного цеха подземный туннель, протяженностью свыше 30 метров.

В ходе расследования уголовного дела задержан мастер производственного участка Центра трудовой адаптации осужденных. Мужчину подозревают в том, что он закупал различные материалы, с помощью которых был совершен подкоп.