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29.09.2020 11:32
Рубрика: Происшествия

Уралец получил пожизненный срок за убийство девушек на горе Уктус

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Свердловский областной суд огласил приговор екатеринбуржцу, обвиняемому в расстреле двух девушек на склоне горы Уктус в 2018 году. Фигурант отправится в колонию на пожизненный срок.

Преступление было совершено почти два года назад, поздним вечером 25 августа. В тот день две подруги гуляли на учебном склоне горнолыжного комплекса. Подсудимый выстрелил им в спину. При этом, уточнили в облпрокуратуре, обнаружив, что одна из жертв подает признаки жизни, он сделал еще не менее двух выстрелов ей в голову. После чего скрылся с места. Одна из девушек погибла сразу, вторая скончалась 1 сентября в больнице.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации/ youtube.com
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Было возбуждено дело об убийстве из хулиганских побуждений (пункты "а","и" части 2 статьи 105 УК РФ), но выяснить личность стрелявшего долгое время не удавалось. Правоохранительные органы проделали огромную работу, итогом которой стала поимка злоумышленника: его задержали 9 декабря 2019 года сотрудники полиции из "убойного отдела" угрозыска при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

"Он шел на работу на завод. Брали, когда выходил из подъезда дома, где живет с женой и трехлетним сыном, - рассказал пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых. - На первоначальном этапе он реагировал на все вопросы фразой "затрудняюсь ответить", но когда прошел полиграф, дал признательные показания".

Как сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Сергей Мальцев, в ходе расследования была проанализирована информация с электронных носителей, изъятых у фигуранта: в общей сложности, около 12 терабайт. Около месяца проводилась судебная стационарная психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого: по ее результатам был сделан вывод, что мужчина хоть и имеет некоторые психологические проблемы (смешанное расстройство личности), но при этом полностью вменяем и отдавал себе отчет в том, что делал.

По информации суда, преступление фигурант совершил из хулиганских побуждений и желания противопоставить себя обществу - он умышленно хотел расстрелять нескольких человек из самодельного оружия (причем ему было не важно, кто именно станет целью). Мотивом стала появившаяся у него в конце 1990-х идея возмездия за издевательства, которым он подвергался со стороны однокашников. Детали оружия он купил в интернете, самостоятельно собрал его.

Фото: пресс-служба СК РФ
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В день совершения злодеяния он приехал на велосипеде в лесопарк, оставил его внизу склона и пешком пошел наверх. Поднявшись на вершину, он обнаружил там отдыхающих девушек, надел монокуляр ночного видения и начал наблюдать за ними.

По данным суда, после задержания фигурант активно способствовал расследованию преступления, также у него есть малолетний ребенок 2016 года - все это считается смягчающими обстоятельства. Но не в данном случае: мужчина длительное время тщательно готовился к преступлению, учел все обстоятельства (запасся устройством для ночного видения, уничтожил улики и так далее). Таким образом, он представляет угрозу для общества.

"Признать виновным и приговорить к пожизненному сроку в колонии особого режима", - постановил суд.

Приговор может быть обжалован.

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