В Беларуси начались исследования российской вакцины от коронавируса

"Хочу отметить, что по взаимодействию с коллегами из Беларуси, действительно поставлены уже первые дозы вакцины, белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований и, как мы и планировали, с опережением на неделю начаты их клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Беларуси", - сообщил министр здравоохранения.

Он также рассказал, что вакцина Центра "Вектор" Роспотребнадзора должна поступить в России на регистрацию, с учетом проведения экспертизы, в период до трех недель. Позднее, по его словам, после проведения экспертизы клинических исследований еще одна вакцина от Федерального научного центр исследования и разработки иммунологических препаратов имени М.П. Чумакова также поступит на регистрацию.

Ранее сообщалось, что 28 сентября первая партия препарата "Спутник V", разработанная в Институте имени Гамалеи, доставлена в Беларусь для проведения пострегистрационных испытаний. Планируется, что первые прививки начнут делать белорусским добровольцам 1 октября. В испытании примет участие 100 человек.