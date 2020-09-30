Яхта "Сибирь" победно завершила кругосветную экспедицию

Сегодня под звуки бравурного марша яхта причалила к Омской крепости. О том, с какими трудностями столкнулся экипаж, наверное, можно написать книгу.

- Яхту не щадили шторма. А эпидемия COVID-19 существенно осложнила наше возвращение, закрыв все порты. Маршрут и планы пришлось менять. Но мы прошли под российским флагом 30 тысяч морских миль. Посетили 16 государств. Обрели настоящих друзей. Изрядно похудели. Но осуществили свою мечту. Вернулись целыми и невредимыми. Это счастье! - поделился с "РГ" капитан яхты "Сибирь" Сергей Шербаков.

Специально, чтобы поздравить отважных путешественников, в Омск приехал заместитель генерального директора "Российской Газеты" Андрей Першин.

- Год назад в Питере на причале имени лейтенанта Шмидта мне посчастливилось участвовать в проводах яхты "Сибирь" в кругосветное плавание. Парусник в далекий поход провожали четыре адмирала. Моряки Балтфлота прошли торжественным маршем. В Неву, в отличие от Иртыша, заходят океанские лайнеры, боевые корабли, водоизмещением в тысячи тонн. Тогда подумалось - как такая маленькая яхта может с ними тягаться? Как она будет преодолевать десятиметровые волны в открытом море? Но благодаря сибирскому несгибаемому характеру, мастерству капитана, слаженности экипажа они все преодолели. Виват!

Самые яркие впечатления моряков: швартовка у опасных берегов станции Беллинсгаузен, где путешественники водрузили флаг России. И теплые встречи с соотечественниками, которых судьба разбросала по всему миру.

- Посетив десятки портов, мы всякий раз убеждались, что народная дипломатия - самое сильное средство объединения. Каких бы политических взглядов люди ни придерживались, они готовы к дружескому общению, - признается Сергей Щербаков.

В городе пиратов, на острове Сан-Висенте, сибиряков встречали под барабаны, гитары и кастаньеты. В Минделу их приветствовали участники международной трансатлантической регаты. В Рио-де-Жанейро - потомки знаменитой балерины, декабриста, писателя. О российской кругосветке говорили местные газеты и телеканалы. До сих пор в омкий яхтклуб отовсюду идут международные письма и телеграммы.

Серьезных испытаний было немало. Из-за поломки ходовой части, шторма с ветром более 40 узлов, яхта оказалась отрезанной от мира. Сибирякам помог научно-исследовательский корабль "Академик Трешников", который у берегов Антарктиды взял парусник на борт и спустил на воду уже на подходах к России.

1 августа яхта "Сибирь" покинула Санкт-Петербург. И отправилась в рейс памяти, посвященный 75-летию Великой Победы, вдоль арктического побережья России. В Белом, Баренцевом, Печорском, Карском морях в местах гибели судов, защищавших в годы войны рубежи Родины, яхтсмены спустили венки на воду.

На этапе завершения экспедиции возникла еще одна проблема - обмелевший Иртыш, потребовавший углубления русла. Впрочем, теперь уже все позади. Моряки, которых уже окрестили "героями нашего времени", благополучно вернулись домой.

- В этом далеком походе вместе с мореходами были и миллионы наших читателей, - говорит Андрей Першин. - Они сопереживали трудностям, радовались теплому приему яхтсменов в зарубежных портах. Мы благодарны капитану, экипажу за то, что флаг "РГ" был доставлен в Антарктиду. Для нас это имеет особое значение. В этом году "Российская газета отмечает 30-летие.

Но главное, что экипаж яхты "Сибирь" прошел курсом мореплавателей, совершивших величайшее за последние 200 лет географическое открытие. Экспедиция дала повод еще раз рассказать о первооткрывателях Антарктиды, замечательных военных моряках - Беллинсгаузене и Лазареве на страницах журнала "Родина".