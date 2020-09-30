Стало известно, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции

Историк Олег Соколов на утро после убийства аспирантки Анастасии Ещенко связывался с посольством Франции в Москве. Материалы об этих переговорах на днях были получены Октябрьским районным судом Петербурга и приобщены к материалам дела об убийстве девушки.

В частности, в посольстве Франции в Москве ответили, что Олег Соколов обратился в канцелярию с вопросом, пришло ли в посольство письмо, которое было им направлено в качестве председателя Российского военно-исторического общества 4 ноября прошлого года.

Более никаких вопросов по телефону не поднималось.

Олег Соколов, напомним, имел с Францией довольно тесные связи. Он изучал историю Франции времен Наполеона, регулярно выезжал в эту страну, в том числе и с аспиранткой Анастасией Ещенко. Также Олег Соколов был награжден орденом Почетного легиона. Правда, после смерти аспирантки этой награды Соколова лишили. Историк преподавал в Институте социальных, экономических и политических наук (ISSEP) в Париже. После убийства он был уволен.

Напомним, девушка была убита в ночь на 8 ноября прошлого года. Далее ее тело было расчленено и выброшено в реку Мойку. В убийстве признался историк Олег Соколов, случившееся он объяснил личными мотивами.