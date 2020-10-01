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Актриса Марина Александрова переболела коронавирусом

Новости
    01.10.2020, 16:18
Текст:   Олег Усков

38-летняя российская актриса театра, кино и ТВ Марина Александрова переболела новой коронавирусной инфекцией.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Об этом артистка, вошедшая в состав жюри 42-го ММКФ, рассказала на шоу "Вечерний Ургант", уточняя, что болезнь прошла у нее в легкой форме - перестала чувствовать запахи, заболела голова.

"У меня в жизни она не болела. Мышцы и голова болят. Не так как обычно, когда температура крутит, а именно ощущения такие, что ты штангу потягал", - описала симптомы недуга Александрова.

Далее она порадовалась, что приобретенные таким образом антитела позволили ей спокойно съездить на "Кинотавр". Где насчет инфекции в этот раз было не очень спокойно.

Марина Александрова, настоящая фамилия которой Пупенина, родилась в 1982 году в Венгрии в семье офицера. На экранах с нулевых: "Империя под ударом", "Азазель", "Бедная Настя", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Екатерина", "Домашний арест", "Окаянные дни".

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