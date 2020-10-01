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01.10.2020 10:00
Рубрика: Российский автопром

Автомобили Lada подорожали в пятый раз за год

Текст: Валерий Карташов
Сегодня подтвердилась ранее опубликованная "Российской газетой" информация о повышении цен на Lada. Актуальные прайс-листы доступны на официальном сайте компании.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Розничные цены на Lada теперь выглядят следующим образом:

Фото: www.лада.онлайн
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Granta Sedan с нынешних 470 900 рублей подорожала до 483 900 рублей, Vesta Sedan с 653 900 до 667 900 рублей, Xray с 641 900 рублей до 653 900 рублей, Largus с 635 900 до 645 900 рублей, Lada 4x4 с 572 900 до 581 900 рублей, Lada Niva с 726 000 до 738 000 рублей.

Выходит, что весь модельный ряд отечественного производителя подорожал в среднем на 2-3%. По нашим данным, это могло случиться из-за увеличенного спроса на продукцию бренда. Плюс ослабление рубля в последние недели.

До 1 октября российская марка в 2020 году четыре раза корректировала цены на все свои модели. В 2019 году Lada трижды переписывала ценники.

В августе текущего года дилеры Lada реализовали 28 836 машин, что меньше июльского показателя на 2 879 единиц и на 1 176 автомобилей, чем в августе прошлого года.

#Lada