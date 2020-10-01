Байден назвал "позором для США" поведение Трампа на дебатах

Поведение американского лидера Дональда Трампа на первых предвыборных дебатах, состоявшихся накануне в Кливленде, стало позором для всей страны. Такое мнение высказал кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден.

Он выразил надежду, что избиратели обратят внимание на то, какие решения имеющихся проблем предлагают кандидаты, пишет ТАСС. Также Байден считает, что правила следующих предвыборных дебатов следовало бы изменить таким образом, чтобы они с Трампом могли говорить лишь в отведенное им для ответов время.

Напомним, в США состоялся первый раунд теледебатов кандидатов, который уже назвали самым скандальным в истории американских предвыборных кампаний. Стороны не стеснялись в оскорбительных эпитетах. Дебаты сопровождались отступлениями и нападками друг на друга. Трамп часто перебивал Байдена, а также вступал в словесные перепалки с модератором дискуссии - журналистом компании Fox News Крисом Уоллесом. Байден же рекомендовал Трампу "заткнуться", обзывая его "клоуном", лжецом" и "расистом".

Отметим, что следующие дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи - 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Выборы состоятся третьего ноября.