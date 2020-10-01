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Рубрика: В мире

Байден назвал "позором для США" поведение Трампа на дебатах

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Поведение американского лидера Дональда Трампа на первых предвыборных дебатах, состоявшихся накануне в Кливленде, стало позором для всей страны. Такое мнение высказал кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Он выразил надежду, что избиратели обратят внимание на то, какие решения имеющихся проблем предлагают кандидаты, пишет ТАСС. Также Байден считает, что правила следующих предвыборных дебатов следовало бы изменить таким образом, чтобы они с Трампом могли говорить лишь в отведенное им для ответов время.

Напомним, в США состоялся первый раунд теледебатов кандидатов, который уже назвали самым скандальным в истории американских предвыборных кампаний. Стороны не стеснялись в оскорбительных эпитетах. Дебаты сопровождались отступлениями и нападками друг на друга. Трамп часто перебивал Байдена, а также вступал в словесные перепалки с модератором дискуссии - журналистом компании Fox News Крисом Уоллесом. Байден же рекомендовал Трампу "заткнуться", обзывая его "клоуном", лжецом" и "расистом".

Отметим, что следующие дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи - 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Выборы состоятся третьего ноября.

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