Новости

Автомобили Lada подорожали в пятый раз за год 10:00
Данила Козловский приступил к съемкам фильма "Карамора" 10:00
Еще 1211 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:12
Кардиолог рассказал, сколько нужно ходить в день для здоровья сердца 09:00
В России за месяц подорожали автомобили 30 брендов 09:00
Дзюба отреагировал на выход "Краснодара" в групповой раунд ЛЧ 08:54
Тюменские врачи достали кнопку из бронха ребенка 08:52
Баскетболисты "Лейкерс" выиграли первый матч финала НБА у "Майами" 08:29
Netflix вновь экранизирует Конана-варвара 08:16
Бразилия ответила на заявления Байдена об Амазонии 08:12
Франция запретит использовать диких животных в цирках шапито 07:53
В Турции потребовали объяснений от российских пилотов 07:30
Трамп решил снизить зависимость США от импорта полезных ископаемых 06:44
Выживший при крушении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе 06:32
Госдеп США одобрил продажу Швейцарии 80 истребителей 06:03
В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом 05:20
Трампу понравились первые теледебаты с Байденом 05:19
В Госдуме назвали аморальной идею депутата Рады о переименовании России 04:04
Интерпол отказался объявлять Эво Моралеса в розыск 03:42
Глава авиарегулятора США положительно оценил испытательный полет Boeing 737 MAX 03:30
Байден назвал "позором для США" поведение Трампа на дебатах 02:58
Познер пожалел Америку после дебатов Трампа и Байдена 02:36
ЮАР возобновила авиасообщение с другими странами 01:58
Семь человек пострадали во время стрельбы в США 01:36
"Яндекс" сравнил расходы на личный автомобиль, каршеринг и такси 01:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
01.10.2020 08:12
Рубрика: В мире

Бразилия ответила на заявления Байдена об Амазонии

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Слова кандидата в президенты США Джо Байдена об Амазонии во время предвыборных дебатов с Дональдом Трампом вызвали в Бразилии негодование на самом высоком уровне. Министр окружающей среды Рикардо Саллес обвинил демократа в лицемерии, а президент республики Жаир Болсонаро заявил, что Бразилия не продается.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Джо Байден сказал вчера, что даст нам 20 миллиардов долларов за то, чтобы мы прекратили "уничтожать" Амазонию, или введет против нас серьезные экономические ограничения, - написал Болсонаро в Twitter. - Наш суверенитет не подлежит торгу. Мое правительство принимает беспрецедентные меры для защиты Амазонии".

Фото: Ben Hur Marimon Junior / University of Exeter
В Амазонии найдены темные земли неизвестной цивилизации

Немного менее сдержанным, комментируя слова Байдена, был бразильский министр окружающей среды. В своем аккаунте в Twitter Саллес с иронией вопрошает, имел ли Байден в виду ежегодные взносы по 20 миллиардов долларов. А в интервью телеканалу CNN Brasil он фактически обвинил Байдена в лицемерии: "Вокруг Амазонии и Пантанала в настоящий момент существует какое-то международное лицемерие. Посмотрите, Калифорния горит намного сильнее, чем Пантанал, кстати, она под руководством демократа - из той же партии, что и Джо Байден, который вчера на дебатах нес тот вздор. В прошлом году Австралия горела намного сильнее, чем Амазония. Но критика достается только Бразилии".

Ситуация с лесными пожарами в Бразилии уже второй год вызывает тревогу. Сейчас огонь нанес главный удар по Пантаналу - крупнейшей в мире заболоченной территории, расположенной на востоке страны. Пантанал переживает сильнейшую за последние 50 лет засуху. Уникальная экосистема уже потеряла в пожарах по меньшей мере 27 процентов своей площади - сгорело в десять раз больше площади Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро вместе взятых. Пожар уничтожил 93 процента территории Парка штата Мату-Гросу "Энконтру-даз-Агуас". Еще совсем недавно этот парк был известен тем, что здесь обитала самая большая популяция ягуаров на планете. По подсчетам экологов, на восстановление этого региона может уйти более пяти десятилетий.

В мире Южная Америка Бразилия

Главное сегодня

Путин отметил роль Сухопутных войск в укреплении обороноспособности
Интервью главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова. Главное
Путин и Макрон обсудили решение карабахской проблемы
Боеспособность России признали максимальной со времен холодной войны
Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Как в Швейцарии прошел референдум об ограничении миграции из ЕС
Жители Италии потребовали безопасных школ