Бразилия ответила на заявления Байдена об Амазонии

Слова кандидата в президенты США Джо Байдена об Амазонии во время предвыборных дебатов с Дональдом Трампом вызвали в Бразилии негодование на самом высоком уровне. Министр окружающей среды Рикардо Саллес обвинил демократа в лицемерии, а президент республики Жаир Болсонаро заявил, что Бразилия не продается.

"Джо Байден сказал вчера, что даст нам 20 миллиардов долларов за то, чтобы мы прекратили "уничтожать" Амазонию, или введет против нас серьезные экономические ограничения, - написал Болсонаро в Twitter. - Наш суверенитет не подлежит торгу. Мое правительство принимает беспрецедентные меры для защиты Амазонии".

Немного менее сдержанным, комментируя слова Байдена, был бразильский министр окружающей среды. В своем аккаунте в Twitter Саллес с иронией вопрошает, имел ли Байден в виду ежегодные взносы по 20 миллиардов долларов. А в интервью телеканалу CNN Brasil он фактически обвинил Байдена в лицемерии: "Вокруг Амазонии и Пантанала в настоящий момент существует какое-то международное лицемерие. Посмотрите, Калифорния горит намного сильнее, чем Пантанал, кстати, она под руководством демократа - из той же партии, что и Джо Байден, который вчера на дебатах нес тот вздор. В прошлом году Австралия горела намного сильнее, чем Амазония. Но критика достается только Бразилии".

Ситуация с лесными пожарами в Бразилии уже второй год вызывает тревогу. Сейчас огонь нанес главный удар по Пантаналу - крупнейшей в мире заболоченной территории, расположенной на востоке страны. Пантанал переживает сильнейшую за последние 50 лет засуху. Уникальная экосистема уже потеряла в пожарах по меньшей мере 27 процентов своей площади - сгорело в десять раз больше площади Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро вместе взятых. Пожар уничтожил 93 процента территории Парка штата Мату-Гросу "Энконтру-даз-Агуас". Еще совсем недавно этот парк был известен тем, что здесь обитала самая большая популяция ягуаров на планете. По подсчетам экологов, на восстановление этого региона может уйти более пяти десятилетий.