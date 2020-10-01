Электрические кроссоверы Volvo раскупили до старта продаж

Компания Volvo объявила о том, что начинает производство в бельгийском Генте полностью электрического XC40 Recharge P8. Отмечается, что все автомобили, которые должны быть построены в этом году, уже проданы, при этом к заказу модель остается открытой.

XC40 Recharge P8 представляет собой полностью электрическую версию кроссовера XC40. Он построен на базе компактной модульной архитектуры CMA - платформы, разработанной совместно с Geely Group.

Полноприводный SUV обладает мощностью в 408 л.с., на одном заряде аккумулятора новинка способна проехать 400 км.

Разгон с места до "сотни" у электрического XC40 занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость, как и у всех новых Volvo, ограничена 180 километрами в час.

Аккумуляторная батарея обладает защитным каркасом, встроенным в центр кузова. Расположение батареи в полу также снижает центр тяжести автомобиля, улучшая его устойчивость к опрокидыванию.

Напомним, Volvo объявила об одной из наиболее крупномасштабных в мировой автоиндустрии программ в борьбе с глобальными климатическими изменениями. В рамках этой стратегии уже к 2025 году марка планирует сократить "углеродный след" от своей деятельности на 40% и довести долю продаж полностью электрических версий моделей до 50% от общего объема, а к 2040 году - достигнуть статуса компании, имеющей нулевое влияние на экологию.

Фото: Пресс-служба Volvo.