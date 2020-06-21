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21.06.2020 18:10
Рубрика: Легковые авто

Volvo: нет причин ездить быстрее 180 километров в час

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volvo Фото: Пресс-служба Volvo
Фото: Пресс-служба Volvo

Не так давно Volvo объявила о том, что начала устанавливать на свои машины ограничитель - шведские автомобиль нельзя будет разогнать более 180 км/ч. Но почему была выбрала именно такая цифра? В интервью изданию Autocar Малин Экхольм, глава центра безопасности Volvo, заявил, что ехать быстрее 180 километров в час "нет реально никаких причин".

По его словам, такое ограничение выше любых скоростных лимитов в разных странах мира. К тому же, именно 180 км/ч позволит выдержать баланс между безопасностью и свободой передвижения.

Фото: Пресс-служба Volvo.
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Ранее шведская марка заявила, что хочет привлечь внимание к ДТП с тяжелыми последствиями, которые происходят, в том числе, из-за превышения скорости.

Volvo претворяет в жизнь стратегию Vision 2020, согласно которой возможность гибели или получения серьезных травм в автомобилях марки должна быть сведена к минимуму. Также компания планируют разработать "умную" систему ограничения максимальной скорости, которая будет работать на основе данных о так называемых "геозонах". Например, система сможет автоматически задействовать скоростной лимит на улицах, где расположены школы, больницы и другие социальные учреждения.

Ранее глава Volvo Хокан Самуэльссон сделал предположение, что после пандемии спрос на транспорт с ДВС будет планомерно падать, а "зеленые" автомобили окажутся в центре внимания покупателей.

#Volvo