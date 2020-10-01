Названы самые дешевые в обслуживании автомобили России

До 90% годовой стоимости эксплуатации автомобиля составляют амортизация, затраты на топливо и страхование. Такие данные приводятся в исследовании агентства "Автостат", посвященном открытию онлайн-сервиса "Калькулятор расчета стоимости эксплуатации автомобилей".

"Потеря стоимости, затраты на топливо и страхование. На этих "трех китах" лежит 85-90% ТСО, т.е. общей стоимости владения автомобилем. Так, по результатам исследований, которые были проведены [нашими] экспертами, потеря стоимости составляет 35-38% всей ТСО. Затраты на топливо занимают от 25% до 30%, страхование автомобиля (ОСАГО и КАСКО) - чуть меньше (20-25%)", - сообщил руководитель отдела аналитики "Автостат" Андрей Топтун.

Было отмечено, что по сравнению с этими тремя видами расходов все остальные, включая расходы на постановку на учет, ежегодный транспортный налог, покупку зимних и летних шин (по ресурсу), техническое обслуживание и так далее, являются второстепенными. В совокупности на их долю приходится порядка 10% ежегодных расходов на автомобиль.

В агентстве также посчитали затраты на обслуживание наиболее популярных марок авто за 5 лет. Так, самым бюджетным вариантом в массовом сегменте оказалась Lada Vesta (с условным пробегом для расчета 100 тысяч км). Содержание отечественной модели с двигателем 1,6 литра и МКП обойдется в 691 тысячу рублей. Это 11,5 тысячи рублей в месяц или 6,9 рублей за каждый километр пробега. Параметры ближайших конкурентов марки составили 783 тысячи рублей у Hyundai Solaris (1,4 литра и МКП) и 852 тысячи рублей у Volkswagen Polo (1,6 литра и МКП).

В сегменте кроссоверов и внедорожников, среди моделей-лидеров, по данным "Автостата", наиболее выгодной по содержанию является Lada 4x4 (1,7 литра и МКП) - 890 тысяч рублей за 5 лет. Немногим дороже обойдется Renault Duster (1,6 л; 114 л.с.; МТ; 4WD) - 907 тысяч. Обладатели Hyundai Creta (1,6 л; 121 л.с.; МТ; 4WD) за то же время могут потратить почти 1 миллион рублей.

Как пояснили в "Автостате", для расчета стоимости был взят срок эксплуатации автомобиля в 5 лет, а пробег за весь срок - 100 тыс. км. В качестве регионов фигурировали Москва и Московская область, возраст водителя составил 40 лет, а его стаж - 20 лет (важно при расчете стоимости ОСАГО).

Стоит отметить, что "Автостат" стал вторым за сегодняшний день популярным сервисом, представившим калькулятор ТСО. Как ранее сообщала "РГ", "Яндекс" представил исследование, а также сервис и калькулятор для подсчета трат на популярные модели в первый год владения. Как пояснили в пресс-службе компании, "инструмент может быть полезен автомобилистам и всем москвичам, которые задумываются о покупке личного авто". Согласно исследованию "Яндекса", владеть личным автомобилем - при условии, что его стоимость не превышает 1 млн рублей - выгоднее, чем регулярно пользоваться такси или каршерингом. А вот с более дорогими машинами ситуация может быть иная.

Эксперты говорят о начале конкуренции меду каршерингом и владением собственным автомобилем. Согласно "Исследованию потребительских предпочтений в области автомобильной техники" (имеется в распоряжении "РГ"), проведенному агентством Ipsos в рамках конкурса "Автомобиль года 2020", 46% россиян пока не готовы воспользоваться услугами каршеринга. При этом в крупных городах процент пользователей арендованных автомобилей за год вырос с 2% до 7%.