Nissan обновил Qashqai для России. Стало меньше дешевых комплектаций

Мультимедийная система Nissan Connect теперь дружит со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto, в том числе на экран автомобильного устройства можно проецировать Яндекс.Навигатор.

Управление информационно-развлекательным комплексом может производиться через голосовых помощником мобильного гаджета или при помощи голосовых команд. В топовых версиях, где мультимедиа имеет встроенный 4G-модем, установлен пакет сервисов Яндекс.Авто.

В комплектациях SE Top и LE Top появилась новая опция, входящая в стандартное оснащение: дистанционный запуск двигателя. Кроссовер в этих же версиях, а также в SE Yandex и LE Yandex, можно заказать с новой комбинированной отделкой с алькантарой кофейного цвета.

Варианты силовых установок остались прежними - турбомотор 1.2 литра мощностью 115 л.с. и 2-литровый "атмосферник" с отдачей 144 л.с., для обоих доступна либо 6-ступенчатая "механика", либо вариатор. Привод - передний или полный.

Цена на Nissan Qashqai 2020 модельного года начинается от 1 395 000 рублей. За дореформенный кроссовер в аналогичной комплектации просят от 1 377 000 рублей. Следующая версия исполнения SE обойдётся в 1 522 000 рублей, авто прошлого модельного года стоит 1 482 000 рублей.

Обновление лишило Qashqai демократичных цен на комплектации с сервисами "Яндекс": кроссовер в комплектации SE Yandex в версии до обновления можно купить за 1 642 000 рублей, то теперь минимальный ценник - 1 846 000 рублей.

Стоит отметить, что подорожание небезосновательно: пересмотренная комплектация определённо богаче на опции - в неё, например, включили панорамную крышу и светодиодные адаптивные фары с автоматической регулировкой уровня.

Заказы на обновлённый Nissan Qashqai 2020 уже принимаются во всех официальных дилерских центрах марки.