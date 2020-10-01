Предвыборный штаб Трампа выступил против изменения формата теледебатов

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа раскритиковал идею изменения формата следующих теледебатов кандидатов на пост главы государства. В среду непартийная некоммерческая Комиссия по президентским теледебатам сообщила, что из-за поведения кандидатов в первом раунде формат следующей встречи будет изменен.

"Они делают это только потому, что вчера вечером их человек был побит. Президент Трамп был доминирующей силой, и теперь Джозеф Байден пытается работать с судьями. Они не должны перемещать ворота и менять правила посреди игры", - цитирует ТАСС пресс-секретаря избирательной кампании Трампа Тима Мертау. Он также заявил, что глава Белого дома намерен участвовать в оставшихся теледебатах с Байденом.

Напомним, первый раунд дебатов в рамках президентской избирательной кампании состоялся в Кливленде. По мнению экспертов, они стали самыми скандальными в истории американских выборов. Трамп и Байден скатились к взаимным обвинениям в адрес друг друга и фактически не обсудили большинство из шести заявленных тем. Дебаты носили хаотический характер и часто сопровождались отступлениями и нападками на оппонента, в основном со стороны действующего президента. В ответ Байден назвал президента "клоуном", лжецом" и "расистом".

Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи - 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Всеобщие выборы в США намечены на третьей ноября.