Новости

Интерпол отказался объявлять Эво Моралеса в розыск 03:42
Глава авиарегулятора США положительно оценил испытательный полет Boeing 737 MAX 03:30
Байден назвал "позором для США" поведение Трампа на дебатах 02:58
Познер пожалел Америку после дебатов Трампа и Байдена 02:36
ЮАР возобновила авиасообщение с другими странами 01:58
Семь человек пострадали во время стрельбы в США 01:36
"Яндекс" сравнил расходы на личный автомобиль, каршеринг и такси 01:13
Владимир Легойда прокомментировал заявление Помпео про церковь 00:57
Правозащитники готовят доклад в ООН о нарушении прав верующих УПЦ 00:43
Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян 00:38
Пользователи Telegram получили новые функции 00:32
Предвыборный штаб Трампа выступил против изменения формата теледебатов 00:23
Определены сроки выхода России на плато по коронавирусу 30.09.2020
Спрос на отдых у моря вырос после объявления о длинных каникулах 30.09.2020
МИД заявил об участии иностранных наемников в конфликте вокруг Карабаха 30.09.2020
Правительство рассмотрит вопрос с доплатами медикам за борьбу с COVID-19 30.09.2020
Силуанов посчитал преждевременной идею об отмене накопительной пенсии 30.09.2020
В МИД РФ назвали провокацией заявления Хайко Мааса в ООН 30.09.2020
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 659 военнослужащих 30.09.2020
Благоустраивать спроектированные с помощью москвичей дворы начнут весной 30.09.2020
Сергей Лавров призвал Баку и Ереван к прекращению огня 30.09.2020
Сезон фонтанов на ВДНХ завершится 1 октября 30.09.2020
США ввели санкции против предполагаемого зятя Рауля Кастро 30.09.2020
СМИ: Шунин и Н'Жи едва не подрались в перерыве матча против "Химок" 30.09.2020
Самыми нестабильными оказались цены на сахар и подсолнечное масло 30.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Как авиакомпании справляются с последствиями пандемии
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
01.10.2020 00:23
Рубрика: В мире

Предвыборный штаб Трампа выступил против изменения формата теледебатов

Фото: AFP/Angela Weiss Фото: AFP/Angela Weiss
Фото: AFP/Angela Weiss

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа раскритиковал идею изменения формата следующих теледебатов кандидатов на пост главы государства. В среду непартийная некоммерческая Комиссия по президентским теледебатам сообщила, что из-за поведения кандидатов в первом раунде формат следующей встречи будет изменен.

Фото: Reuters
Теледебаты кандидатов в президенты США назвали "позором Америки"

"Они делают это только потому, что вчера вечером их человек был побит. Президент Трамп был доминирующей силой, и теперь Джозеф Байден пытается работать с судьями. Они не должны перемещать ворота и менять правила посреди игры", - цитирует ТАСС пресс-секретаря избирательной кампании Трампа Тима Мертау. Он также заявил, что глава Белого дома намерен участвовать в оставшихся теледебатах с Байденом.

Напомним, первый раунд дебатов в рамках президентской избирательной кампании состоялся в Кливленде. По мнению экспертов, они стали самыми скандальными в истории американских выборов. Трамп и Байден скатились к взаимным обвинениям в адрес друг друга и фактически не обсудили большинство из шести заявленных тем. Дебаты носили хаотический характер и часто сопровождались отступлениями и нападками на оппонента, в основном со стороны действующего президента. В ответ Байден назвал президента "клоуном", лжецом" и "расистом".

Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи - 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Всеобщие выборы в США намечены на третьей ноября.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Интервью главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова. Главное
Определены сроки выхода России на плато по коронавирусу
Путин и Макрон обсудили решение карабахской проблемы
Познер пожалел Америку после дебатов Трампа и Байдена
Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Как в Швейцарии прошел референдум об ограничении миграции из ЕС
Жители Италии потребовали безопасных школ