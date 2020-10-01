На Ставрополье мэра обвинили в подделке диплома и угрозе расправой

Напомним, на руководителя муниципального образования в феврале завели сразу два уголовных дела - по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") и по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").

Как выяснили следователи, в октябре 2017 года Клетин, устраиваясь на должность заместителя главы администрации Георгиевского ГО, предоставил ненастоящий диплом о высшем образовании по специальности "Металлургические машины и оборудование". Будущий глава района, как оказалось, вуз не окончил, так как был отчислен.

- Также он в 2018 и 2019 годах в ходе ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством, в том числе приставляя нож и имитируя ее удушение, - заявили в СКР.

Как сообщалось ранее, Клетина, вскоре после того, как на него были заведены уголовные дела, отстранил от должности губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Глава края тогда отметил, что "последние события с главой округа привели к утрате доверия".

"Вы знаете, что я не считал правильным давать оценку или вмешиваться в инцидент с главой Георгиевского городского округа, - написал губернатор. - Сегодня ситуация вышла за рамки эмоциональных или субъективных оценок. У правоохранительных органов появились основания полагать, что Максим Клетин не просто стал героем видеороликов в интернете, а совершил противоправные действия. Возбуждены уголовные дела. Это факт, который ни к чему другому, кроме как к утрате доверия, в том числе и моего лично, привести не может", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Руководство округом тогда передали его заместителю - Жанне Донец, которая до сих пор в сообщениях муниципалитета указывается, как исполняющая полномочия главы городского округа.

Между тем уголовное дело с собранными доказательствами передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.