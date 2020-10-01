Министр транспорта Крыма отправлен в отставку

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку министра транспорта РК Сергея Карпова. Об этом он заявил на совещании, посвященном ситуации в строительной отрасли и реализации ФЦП.

- Министр транспорта республики Крым Сергей Карпов покидает свой пост​​​, - сказал Аксенов. - В ближайшее время работу отрасли курирует вице-премьер Евгений Кабанов.

Напомним, в начале августа Аксенов объявил Карпову выговор за неэффективную организацию работы. В частности, на объектах подведомственной Минтрансу Крыма компании "Крымавтодор" не было рабочих, хотя в Совмин шли красивые отчеты о добросовестном исполнении госзаказов. По мнению Аксенова, то дисциплинарное наказание не стало уроком министру, и работа подрядчиков в РК до сих пор не организована должным образом.

- До сих пор не выполняются регламенты, как мы договаривались: когда фрезой проходят по улице, в тот же день сверху должен быть положен асфальт, - подчеркнул Аксенов.

Сергей Карпов - седьмой министр транспорта, возглавлявший эту важнейшую отрасль с момента возвращения полуострова в состав РФ. На должность он был назначен 24 октября 2018 года и проработал на ней дольше всех из своих предшественников.

Напомним, накануне был отправлен в отставку министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов. Причиной стали многочисленные факты отказов в госпитализации пациентов с тяжелым течением пневмонии и коронавируса.