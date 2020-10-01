В "Краснодаре" прокомментировали жеребьевку в Лиге чемпионов

Футболисты "Краснодара" в матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, куда "быки" накануне пробились впервые в своей истории, будут сражаться за победу в каждом матче. Об этом главный тренер кубанской команды Мурад Мусаев заявил в четверг вечером после жеребьевки, назвавшей соперников южан на этой стадии престижного турнира.

Как уже сообщалось, "Краснодар" в группе Е встретится в поединках на своем и чужом полях с победителем Лиги Европы-2020 испанской "Севильей" (ее возглавляет эск-наставник сборной Испании и мадридского "Реала" Юлен Лопетеги), постоянным участником и победителем одного из розыгрышей Лиги чемпионов лондонским "Челси" ("синих" тренирует знаменитый в прошлом футболист этого клуба и сборной Англии Фрэнк Лэмпард) и очень сильным французским "Ренном" (главный тренер Жюльен Стефан).

- Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники - высочайшего европейского уровня. "Челси" - европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. "Севилья" - действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу обыграл "Интер" и "Манчестер Юнайтед", - прокомментировал сегодня специально для клубной пресс-службы итоги жеребьевки Мусаев. - А "Ренн" показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции.

По словам наставника "быков, так как "Краснодар" является дебютантом такого большого турнира, то команда должна идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры.

"Мы очень мотивированы и не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат", - подчеркнул Мурад Мусаев.

Ожидается, что расписание поединков группы Е станет известно в пятницу. В данный момент представители "Краснодара", "Севильи", "Челси" и "Ренна" ведут переговоры, чтобы определить окончательный календарь группового турнира. Стартовые поединки ЛЧ пройдут 20 или 21 октября. Скорее всего, в первом туре "быки" сыграют в Лондоне с "Челси". Но это только предварительные прогнозы относительно предстоящего расписания.

В плей-офф Лиги чемпионов УЕФА выйдут две лучшие команды из нашей группы, а занявший третье место клуб отправиться в Лигу Европы.

Соперники "Зенита" и "Локомотива"

Напомним, впервые на этой стадии Лиги чемпионов выступят сразу три российских клуба. Кроме "Краснодара", это "Зенит" и "Локомотив". Соперниками питерской команды в группе F стали дортмундская "Боруссия" (Германия), итальянский "Лацио" и бельгийский "Брюгге". А московским железнодорожникам по жребию предстоит встретиться с немецкой "Баварией" (нынешним обладателем Кубка ЛЧ), испанским "Атлетико" и австрийским "Зальцбургом".