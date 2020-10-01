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Рубрика: Культура

Стинг и Турунен испугались коронавируса, а российские артисты нет

Текст: Александр Алексеев
Сегодня стало известно, что Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия октября. А чего ждать фанатам популярной музыки?
Фото: EPA-EFE/HAYOUNG JEON ↑ collapse Фото: EPA-EFE/HAYOUNG JEON ↑ collapse
Фото: EPA-EFE/HAYOUNG JEON ↑ collapse

Первым из артистов на то, что COVID-19 вновь набирает силу, пожаловался Стинг. Он до последнего не отменял назначенные на конец сентября концерты в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. Но три дня назад заявил, что не приедет.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В четверг о том, что теперь не прилетит в Россию и Тарья Турунен, обозревателю "РГ" рассказали в ассоциации "Концертная организация Ильдара Бакеева" (бывший Euro Entertainment). Добавили, что выступлений Михаила Жванецкого тоже пока не планируется.

Пуста концертная афиша октября компании T.C.I. Первые концерты там надеются провести только в конце ноября - Валерия Сюткина и питерской группы "Аффинаж". Менеджеры надеются, что к тому времени волна эпидемии снова пойдет на спад.

Но в целом, единой политики у концертных залов, музыкальных клубов и других сценических площадок в настоящий момент нет. Многое зависит от решения самих артистов: например, 2 октября в "Крокус Сити Холле Игорь Саруханов петь не будет, равно как и через три дня группа "Нэнси". Их концерты перенесены.

А вот Ева Польна готова выйти на сцену "Вегас Сити Холла" 3 октября, билеты продаются. Как и на Лолиту, Metallica Show S&M в исполнении симфонического оркестра или Валерия Меладзе.

Но вот детских мероприятий в афише октября нет.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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В старейшем клубе Москвы "16 тонн" концерты тоже продолжаются, хотя их и стало меньше. Но в зал теперь пускают порядка 50 или чуть больше зрителей, следят на входе за тем, чтобы все приходили в масках и старались их не снимать. В чем обозреватель "РГ" убедился и сам.

Ни один концерт не отменен в "Главклуб Грин Концерте" - самом большом клубе столице, вмещающем 2700 зрителей. Но менеджеры сообщили, что билетов продают, как и полагается, в два раза меньше. И строго за этим следят. А на презентацию альбома "Мегаполиса" - "Ноябрь", запланированную на эти выходные, в зал Электротеатра "Станиславский" смогут попасть и вовсе только 100 человек.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым Пандемия коронавируса COVID-19

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