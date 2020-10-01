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01.10.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

У внедорожника Haval H9 появилась бюджетная версия

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Haval. Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.

Haval H9 обзавелся бюджетной комплектацией. Она обойдется в 2 525 000 рублей - на 200 тысяч дешевле, чем самый доступный внедорожник стоил ранее. Компания обещает, что такие машины появятся у дилеров уже в октябре.

Фото: www.t.me/haval_clubs/205
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Речь идет о новой версии Comfort. У нее будет только бензиновый турбомотор 2.0 с отдачей 245 л.с. в паре с 8-ступенчатым "автоматом" и 5-местный салон. Напомним, у модели есть еще 2-литровый турбодизель, а во всех остальных комплектациях предусмотрен третий ряд сидений.

Понятно, что удешевить большой рамный внедорожник удалось за счет оптимизации набора опций. Так, у машины не 18-дюймовые диски, а 17-дюймовые, менее мощный биксенон без омывателя, нет люка в крыше и боковых подножек, в салоне тканевая отделка вместо кожи, попроще аудиосистема. Сиденья регулируются вручную, подогрев остался только спереди. При этом из опций безопасности и внедорожных систем исключены лишь система мониторинга слепых зон и помех при движении задним ходом.

Как и остальные версии, комплектация Comfort предлагает функции подогрева передних сидений и обогрева руля, трехзонный климат-контроль, систему бесключевого доступа, круиз-контроль, а также камеру заднего вида с динамической разметкой, подчеркнули в Haval.

Напомним, ранее в интервью "РГ" исполнительный директор российского представительства бренда Жером Сего рассказал, почему компания решила представить более доступную версию H9 в России.

Фото: Пресс-служба Skoda
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- Мы постоянно прислушиваемся к нашим клиентам и обнаружили, что среди них есть большое количество тех, кому не нужны в автомобиле все предлагаемые высокотехнологичные функции. Мы уважаем их желание не переплачивать за то, чем они не пользуются, - сказал он.

Напомним, в версии Elite H9 предлагают за 2 725 000 и 2 795 000 рублей в зависимости от мотора. В топовой комплектации Premium он продается только с бензиновым агрегатом за 2 905 000 рублей.

#Haval