В Турции потребовали объяснений от российских пилотов

По информации турецкого издания Milliyet, российский пилот самолета якобы неправильно распознал команды диспетчера, резко снизил высоту и напугал жителей Антальи, которые наблюдали за приземлением Бе-200 со своих балконов. Во время приземления самолет, пролетавший рядом со зданиями, заставил горожан понервничать. Эти моменты фиксировались очевидцами на камеру мобильного телефона.

Сообщается, что Главное управление лесного хозяйства и администрация государственных аэропортов Турции уже получили информацию от российских пилотов. Отмечается, что причиной инцидента стал человеческий фактор. Диспетчер и российский пилот поняли друг друга не с первого раза, поэтому командиру воздушного судна пришлось резко снизиться, чтобы попасть на взлетно-посадочную полосу. В заявлении турецких авиационных служб подчеркивается, что инцидент исчерпан, а российский самолет находится в аэропорту Антальи, чтобы отреагировать на возможные сообщения о пожарах и оперативно вылететь на тушение возгораний.

Напомним, два российских самолета-амфибии Бе-200 в июне этого года прибыли в Турцию для оказания помощи турецкой стороне. Они будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума в течение четырех месяцев.