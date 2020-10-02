Анализ вице-президента США Пенса на коронавирус оказался отрицательным

Коронавирус у вице-президента США Майка Пенса не найден, передает Reuters со ссылкой на его пресс-секретаря Девина О'Мэли.

"Этим утром вице-президент Пенс и его супруга сдали тест на коронавирус, он оказался отрицательным", - написал О'Мэли в Twitter. По его словам, "человек номер два" в иерархии американской политики в последние месяцы каждый день сдавал анализы на коронавирус.

Американские СМИ в пятницу выдвинули предположение, что заболевший COVID-19 президент Дональд Трамп мог перезаражать многих сотрудников своей администрации. К счастью, худшие опасения не подтвердились. Несколькими часами ранее стало известно, что у госсекретаря США Майкла Помпео также нет в крови опасной инфекции.